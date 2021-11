El mensaje de un hostelero a sus empleados que ha indignado a las redes: "Prohibido enfermar los findes"

Ha sido una cuenta de Twitter la que ha sacado a la luz el mensaje que han recibido los camareros por parte de su jefe

La publicación se ha vuelto viral en Twitter con miles de interacciones y comentarios

El jefe escribió a los empleados para decirles que tenían prohibido ponerse malos los fines de semana

Hay grupos de WhatsApp los cuales es mejor que no miremos durante el fin de semana y uno de ellos puede ser el que tienes con tu jefe y compañeros del trabajo. Tener un grupo que compartes con tus compañeros puede ser muy cómodo, pero también puede ser el canal perfecto para recibir mensajes como el que ha compartido en su perfil la cuenta Soy Camarero.

Soy Camarero es un perfil de Twitter que se encarga de, a través de las vivencias de diferentes camareros, denunciar en esta red social las condiciones laborales con las que a menudo lidian muchos de ellos.

Pues bien, en este caso esta cuenta de Twitter lo que ha hecho ha sido compartir el mensaje de WhatsApp que recibieron varios camareros a través de un grupo que compartían con su jefe, el cual parece muy cabreado con el equipo en general. Este tuit, ha generado todo tipo de opiniones y se ha vuelto viral en la red social con más de 38.000 likes y 9.000 retuits.

Prohibido ponerse malo un fin de semana

El mensaje de este jefe que ha cabreado a tanta gente empezaba diciendo que no iba a creer a los camareros en el caso de que el dijeran que se habían puesto malos alguno de los días de un fin de semana: "Que os enferméis un sábado o un domingo sea cierto o no yo personalmente no me lo creo, sobre todo los camareros que son todos jóvenes y a muchos les gusta la marcha de empalmar de la disco al trabajo".

El mensaje no acaba ahí, sino que continúa diciendo: "Yo sé que aquí, en este país, los centros médicos y de salud te dan justificante de lo que tú quieras". Con esta frase da a entender que ni siquiera un justificante médico le va a parecer un motivo suficiente para poder faltar al trabajo un sábado o un domingo.

"Como yo sé eso hay a muchos que no les creo", continúa diciendo. "O sea, enfermarse o amanecer mal un finde no me lo creo; es más, está prohibido enfermarse los findes, al que no le gusten las medidas que voy a tomar a partir de hoy hay dos puertas grandes para salir, así que ya sabéis".

Además, puede leerse que ha concluido: "No cobrará bote ese mes el camarero que se enferme fin de semana. Me da igual".

Las reacciones en Twitter

Como era de esperar, esta publicación no ha pasado en absoluto desapercibida en Twitter, pero no solo por los likes y retuits que ha recibido, sino que además han sido muchas las personas que han querido dejar algún comentario al respecto de lo que podía leerse en ella.

Por un lado, están los que critican al jefe por haber prohibido al resto de trabajadores ponerse malos cualquier día del fin de semana: "Podrías pasarme por DM el nombre del restaurante, pub o lo que sea...Es para mandarle por Navidad una inspección de trabajo… A ver qué tal lo está haciendo el jefazo...".