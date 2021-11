La petición de un cliente a una camarera que ha indignado a las redes: "No lo voy a hacer"

Esta escena la grabó con un teléfono móvil y la camarera la compartió en su perfil de TikTok, donde acumula ya más de cuatro millones y medio de reproducciones y miles de comentarios en los que otras personas no dan crédito al momento tan bochornoso que esta joven tuvo que vivir por culpa de uno de sus clientes.

"¿Puedo ver tus pies solo una vez?". ¿"Mis qué?", responde Kayla al cliente, muy extrañada por lo que acaba de escuchar. "Tus pies", vuelve a incidir el cliente a la pregunta de la joven, que creía no haber escuchado bien lo que este le había querido decir.

A ella se le puede ver extrañada e incomodada por la petición de este hombre; sin embargo, levanta el pie y se lo enseña. No obstante, el cliente deja claro entonces que él lo que le quiere ver es el pie, no el zapato. Es entonces, cuando ella responde muy tajantemente que no piensa quitarse los zapatos para mostrarle los pies.