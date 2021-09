Más de una vez un niño ha protagonizado una escena que ha sido grabada por sus padres o por las cámaras de televisión y que se ha hecho viral en las redes sociales por la espontaneidad del pequeño o por sus divertidas declaraciones . Por ejemplo, el año pasado corrió como la pólvora un vídeo en el que una niña le dijo a una reportera de la cadena pública valenciana À Punt que aceptaba llevar mascarilla para ir al colegio pese a sus inconvenientes porque le libraba de un mal mayor: "Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse".

Ahora, quien se ha hecho viral en Twitter es una niña estadounidense que ha montado un buen berrinche al pensar que su madre era un extraterrestre . Kira (@IamKiraJ) subió a su cuenta hace unos días esta increíble reacción de Nala-Joye, su hija de cinco años y protagonista de muchos otros momentos que comparte con sus seguidores, y el vídeo se ha viralizado rápidamente: ya acumula más de 39.000 retuits y ha recibido casi 255.000 'me gustas'.

En él se puede ver a la pequeña llorando desconsoladamente y gritando, demostrando que sus sentimientos oscilaban en una mezcla entre pena y miedo. ¿El motivo? Pensaba que había descubierto una prueba irrefutable de que su "mami" era "un alien" y es que encontró el pasaporte de Kira y vio en él un dibujo que le recordó a la película 'Men In Black'. "Mi hija encontró mi pasaporte hoy y pensó que era papeleo para demostrar que soy un extraterrestre" , contaba su madre en Twitter.

Entre lágrimas, Nala-Joye le enseña a su madre una foto en blanco y negro del espacio que figura en su pasaporte y le dice que piensa que eso significa que es un extraterrestre. "¿Ahora tienes miedo de mami? [...] No, no significa que yo sea 'un alien'. Es un dibujo de los sitios a los que viajado y esta es solo una imagen de la Tierra", le explicaba Kira mientras la pequeña continuaba llorando. Pero las explicaciones de su madre no sirvieron para nada y la niña salió corriendo, asustada y sin parar de derramar lágrimas.