Nuria Pajares recoge por fin el famoso 'luisvi': "Han tenido que fabricarlo porque estaba agotado en España"

Si esta semana has entrado a alguna red social, da igual la que sea, seguro que has visto el vídeo del "primer luisvi". Por si has estado en un búnker desde la semana pasada, no te preocupes, te hacemos un breve resumen de lo que ha ocurrido con una madre y una hija a la que le prometió regalarle su primer bolso Louis Vuitton por lo mucho que se había esforzado para sacar segundo de Bachiller y Selectividad con muy buenas notas.