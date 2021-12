Unos padres obligan a su hijo a sostener un cartel que dice "soy un acosador" como castigo

Son tantas las diferentes metodologías pedagógicas para educar a un hijo que, al final, cada padre y cada madre se limitan a hacer lo que pueden con la intención de que su pequeño salga lo mejor posible. Aunque no todos los profesionales están a favor del castigo, hay determinadas situaciones que pueden superar a los padres y, a veces, no saben cómo hacerles frente. ¿Cómo reaccionarías tú si te enterases que tu hijo hace bullying a sus compañeros de colegio?

Se conoce como bully lo que antes llamábamos "abusón del cole" o "acosador" . Son personas que intimidan a otras para mostrarse socialmente como mejores o superiores. A veces, les gusta dominar a los demás porque se sienten inseguros, y es una forma de contrarrestarlo. También suelen ser personas impulsivas, incapaces de controlar sus emociones. A veces, pueden ser personas carentes de empatía, es decir, no se ponen en el lugar de la persona a la que acosan, no sienten nada por ellos.

Cuando un niño hace algo que está mal, es necesario que aprenda que eso no se debe hacer y que sus acciones tienen consecuencias sobre los demás. Y a todos nos han castigado alguna vez en la vida. A veces sin salir de casa, sin propina o realizando tareas especiales para compensar los daños. Pero, ¿harías que tu hijo llevase un cartel en el que puede leerse que es un bully? ¡Pues estos padres sí!

El autor del vídeo considera que lo que están haciendo los padres con ese chico es demasiado cruel. Otros usuarios que se han animado a comentar coincidan en que avergonzar así a un niño no le ayuda a entender las consecuencias del bullying. Sin embargo, y como pasa siempre en internet, hay opiniones de todos los gustos. Otros consideran que el castigo es adecuado: "Hay niños que literalmente no pueden vivir por culpa de los matones. No hay nada malo en esto, espero que aprenda la lección".