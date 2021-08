Una peluquera asegura que es capaz de estar hasta 8 semanas sin lavarse el pelo y mantenerlo limpio

En las redes sociales se puede aprender de casi cualquier cosa y las rutinas de cuidado del cabello, al igual que las de la piel, están más de moda que nunca. Llevamos toda la vida lavándonos el pelo, pero no todos sabemos hacerlo correctamente ; ya que según cómo sea tenemos que hacerlo de una manera u otra.

Eso sí, gracias a internet estamos aprendiendo un montón de trucos y no queremos dejar de hacerlo porque desde que los seguimos tenemos el pelo mucho más cuidado y brillante. Pues bien, si hay una influencer que conoce todo lo que hay que saber sobre el cuidado del cabello, esta es Michelle Dennis , una peluquera australiana.

Lavarse el pelo todos los días no es en absoluto beneficioso para nuestro pelo; sin embargo, muchas veces nos cuesta horrores no hacerlo y que no parezca que acabamos de freír un huevo en nuestra cabeza. Pues bien, es precisamente por eso que los consejos de esta peluquera son tan necesarios y han arrasado en internet.