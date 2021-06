Primo de Rivera e Isabell II vuelven a caer en Selectividad y los estudiantes no pueden más: "No para, no para"

Los exámenes de la EvAU no han terminado todavía en todas las comunidades autónomas. Los estudiantes de Andalucía han empezado hoy esta prueba y las redes sociales han vuelto a hacerse eco de ello, ya que en el examen de Historia de España les ha vuelto a caer el que es sin duda el tema más odiado por los estudiantes de segundo de Bachillerato: el reinado de Isabel II.

En este período histórico hubo tantos cambios y hay que aprenderse tantas fechas diferentes que los jóvenes le tienen muchísimo miedo. No obstante, a los preuniversitarios andaluces que se han examinado hoy de la EvAU no les ha quedado otra opción que enfrentarse de la mejor manera posible a la pregunta: "Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución del Estado liberal".

Sin embargo, no tendrán que responder sí o sí a esa pregunta, ya que podrán elegir entre diferentes opciones, entre las que se encuentra también la Dictadura de Primo de Rivera , un tema mucho más querido por los jóvenes.

El examen de este año se parece mucho al del pasado y aunque a los estudiantes no les ha hecho ninguna gracia que vuelva a aparecer Isabel II, hay quienes creen que este, por parecerse al del año pasado, es muy sencillo: "Isabel II, Primo de Rivera y Decretos de nueva planta por segunda vez consecutiva. Let’s go niñes a sacar un 10 y robarle la plaza a los madrileños", escribía por ejemplo Paula.

Los andaluces están hartos de Isabel II

El reinado de Isabel II ya salió el año pasado en Andalucía, a pesar de ello es uno de los temas más difíciles de todo el temario y es por eso que los estudiantes no pueden con él; pero parece que a los examinadores les encanta este tema: "Isabel II y Primo de Rivera saliendo por vigésimo quinta vez por lo menos en selectividad, Andalucía os quiere chicos", escribía Ismael. Y es que lo que está claro es que parece que si quieres ir a lo seguro en el examen de la EvAU de Historia de España lo ideal es estudiarte estos dos temas.

Los estudiantes están tratando de encontrarle una explicación a que Isabel II haya vuelto a caer en Selectividad y algunos creen haber dado con la respuesta: "¿Isabel II está empadronada por Andalucía? Porque es que no para, no para, no para", ha escrito Josemi.