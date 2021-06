Las redes se mofan de Rauw Alejandro al escuchar su voz sin autotune: "Se me cayó un ídolo"

El cantante acudió a un conocido programa de televisión estadounidense, 'The Kelly Clarkson Show', a cantar su éxito 'Todo de ti'

Sus fans han alucinado al descubrir cómo suena su voz sin ningún tipo de retoque digital

El puertorriqueño se ha defendido de las críticas afirmando que es muy difícil cantar y bailar bien a la vez

"Aceleras todos mis latidos, es que me gusta todo de ti". ¿Quién no ha cantado este temazo de Rauw Alejandro? 'Todo de ti' se ha convertido en un éxito en todo el mundo y ha hecho que el cantante haya visto cómo su popularidad no para de crecer. La canción inunda las redes y es raro el que esté en TikTok o en Instagram y no se haya topado con ella más de una vez.

Este éxito tan arrollador ha hecho que Rauw Alejandro haya sido invitado a un conocido programa de televisión estadounidense, 'The Kelly Clarkson Show', a presentar en vivo su famosa canción. Lo que se podría haber quedado en una presentación más de un artista que lo está petando en un show conocido ha generado un gran revuelo en las redes sociales. ¿El motivo? Los fans del puertorriqueño no daban crédito a cómo suena su voz sin autotune.

La sorpresa de las redes

No es ningún secreto que muchos cantantes juegan con este conocido programa de retoque de la voz para crear nuevos efectos para sus canciones o para mejorar el sonido de su música. Pero parece que los seguidores del cantante no se esperaban que usara tanto autotune, pues son muchos los que afirman que no fueron capaces de reconocer su voz sin pasar por el filtro de este programa de efectos y han expresado la gran sorpresa que se han llevado a través de las redes sociales.

"Escuchar a Rauw Alejandro sin autotune me decepcionó, se me cayó un ídolo", comentaba una fan en Twitter; "Me acabo de dar cuenta que el Rauw Alejandro es puro autotune", escribía otro seguidor; "La cantidad de autotune que usa Rauw Alejandro es increíble, en vivo canta horrible", decía otra tuitera.

Algunos también han hecho bromas sobre el tema, como un tuitero que establecía una analogía entre su verano y la voz de Rauw Alejandro, dando a entender que no iba muy bien: "El verano aún no ha empezado y para mí está siendo como Rauw Alejandro sin autotune". Otros lo han comparado con Enrique Iglesias y hay algunos que directamente se han reído por cómo suena su voz sin retoques.

Se defiende de las críticas

El cantante no se ha quedado callado y se ha pronunciado sobre la avalancha de críticas y de bromas que han surgido en las redes tras su actuación en 'The Kelly Clarkson Show'. Rauw se ha defendido explicando que es muy difícil cantar y bailar al mismo tiempo: "Son pocos los artistas que cantan y bailan al mismo tiempo. La mayoría hacen sus arreglos y luego hacen playback, se ven "tan perfectos cantando y bailando". A mí sin cojones si desafino o no".

En Instagram también ha hablado sobre el tema y ha subido un trocito del vídeo en el programa de Kelly Clarkson, afirmando que se lo dedicaba a los que estaban a su lado y mandando a los que le critican a un lugar no muy bonito: "Fuck the haters! [En español: Que le jodan a los que odian] ¡Esto es pa' los que me siguen! Los amo".