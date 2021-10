La respuesta de una profesora a la redacción de un alumno sobre la homofobia: "Tienes derecho a amar libremente"

No obstante, también muchas personas sufren acoso o bullying en el colegio por ser "diferentes" a la norma. Incluso un joven bilbaíno fue mandado al psicólogo por el mero hecho de asistir a clase con falda porque le apetecía llevarla.

Javier no ha colgado en Twitter su redacción, pero lo que sí que hemos podido leer ha sido la reacción de su profesora a la misma, por la cual el estudiante está muy agradecido: "He escrito para lengua una redacción sobre la homofobia en España y mi profesora me ha escrito esto. Hacen falta más profesores así".