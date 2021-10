'El juego del calamar' está por todas partes, en reuniones con amigos, en las redes sociales y hasta en la universidad… No paramos de hablar de esta serie a todas horas y no es para menos, ya que aunque se puede ver en Netflix desde hace alrededor de un mes, no dejamos de descubrir nuevos secretos escondidos entre las escenas, de los cuales no habríamos sido capaces de percatarnos si no fuera por tiktokers como Dana Wang.