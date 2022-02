Treinta personas hacen un 'simpa' en un bar de Barcelona y huyen en una decena de coches

Se puede robar de muchas maneras y una de ellas es haciendo un 'simpa', es decir, irse de un bar o restaurante sin pagar la cuenta. Para que este plan salga bien tienes que conseguir que los trabajadores del local no te vean o correr más que ellos, y esto es lo que hicieron los comensales de un restaurante de la Ametlla del Vallès, en Barcelona.

Otra persona, que se encontraba allí en ese momento, grabó la huida de los coches y ha sido este vídeo el que se ha vuelto viral en Twitter, donde acumula ya más de 23.000 reproducciones. En este clip puede verse como el camarero, a pesar de salir corriendo detrás de los clientes, no logra llegar hasta ellos y tiene que darse media vuelta y volver al restaurante.

Según 'NIUS', los hechos ocurrieron el pasado sábado 19 de febrero, el restaurante era Can Sous y los comensales se habrían gastado en total cerca de 1.000 euros en la comida , en concreto unos 35 por cada menú.

La gran mayoría de personas salieron huyendo del restaurante montadas en sus coches, pero hubo tres integrantes del grupo que decidieron quedarse y dar la cara. Estas tres personas no quisieron sumarse al plan de sus amigos. Es más, en el vídeo puede verse a algunos de ellos caminando por el parking del local.

Todo lo ocurrido se quedó grabado por las cámaras de seguridad del restaurante, algo en lo que posiblemente no pensaron aquellos que decidieron hacer el 'simpa'; así que desde el restaurante podrían haber decidido denunciar a los morosos. Sin embargo, como finalmente sus amigos saldaron la deuda, no consideran que valga la pena denunciarlos. A pesar de ello, sí que tendrán más cuidado en las próximas ocasiones, ya que no es la primera vez que este grupo de jóvenes se va de un restaurante sin pagar la cuenta en la zona.