No hay duda de que las cosas le van bien a este puertorriqueño , uno de los reyes revientapistas de un género, el reguetón, que ha experimentado una transformación y crecimiento brutal en la última década. A pesar del éxito incontestable de su música y del público masivo al que llega, seguro que Anuel AA no ha olvidado ni un segundo de su experiencia en prisión y los delitos de los que entonces se le acusaba, y que le llevaron a pasar treinta meses encerrado.

View this post on Instagram

El proceso judicial se alargó más de un año hasta que el cantante fue condenado en firme a pasar 30 meses en una prisión federal . Anuel AA no mostró oposición a la condena. Minutos antes de que ratificaran sus delitos, contó lo arrepentido que se sentía. Dijo que su mayor miedo era que su hijo pensara mal de él , que lo había abandonado a su suerte, no haber estado su lado para protegerlo y criarlo cuanto más hacía falta.

View this post on Instagram

Es muy conocida la confesión que realizó delante del tribunal que llevaba su caso. Se sinceró ante la juez. “ Yo le voy a demostrar a todo el mundo que no soy esa persona negativa que la gente se cree por mi música. […] Estoy aquí en verdad, en verdad, por creerme que me las sé todas, por inmaduro y por empastillarme sin pensar que me iba a pasar algo malo”.

View this post on Instagram

“Tan pronto me arrestaron, yo sabía que iba a ingresar [en prisión]. No me arrestaron los federales, sino la policía estatal. Me arrestaron por mis canciones, por todo lo que yo hablaba en ellas; todo lo que yo había vivido, todo lo que yo sabía de la calle”.