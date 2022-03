Tres jóvenes turistas británicos se hacen un tatuaje en Tenerife y reciben cientos de críticas: "En dos semanas se lo querrán borrar"

Hace casi dos años que se empezaron a viralizar a través de las redes sociales los vídeos de un vendedor ambulante (el cual no ha revelado su verdadero nombre) que gritaba una y otra vez "very good, very nice" para llamar la atención de los turistas extranjeros de la zona y así conseguir que estos se acerquen hasta él para venderles algunas de sus llamativas gafas de sol. Esta frase podría equivaler al "bueno, bonito y barato" de otros vendedores que se dirigen a sus posibles futuros compradores en castellano.