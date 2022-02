Anuel AA se tapa el tatuaje de Karol G que tenía en la espalda

En una entrevista con Univisión, en febrero de 2019, un periodista le preguntó que qué haría con "semejante cartela" que le ocupa buena parte de la espalda si la relación con la colombiana se terminara. Él respondió rápidamente: "No pasaría nada. Si me lo puse ahí es por algo [...] Karol ha hecho tantas cosas por mí que ni se imaginan, estoy muy agradecido con ella". Es más, Karol G, que estaba presente también en la entrevista, confirmó que entendía que no es necesario borrar la tinta de la piel porque “el cuerpo es como un diario. Si está aquí es porque fue muy importante y el día de mañana no hay que arrepentirse por algo que uno quiso tanto".