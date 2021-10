El truco de una azafata para conseguir bebida gratis en un avión: "No puedo prometerlo, pero es probable"

Ahora que la situación sanitaria está más controlada y poco a poco vamos dejando atrás las grandes cifras de contagios por coronavirus, muchos hemos empezado a viajar de nuevo. Por culpa de la pandemia del coronavirus tuvimos que dejar de viajar durante algunos meses, ya que las restricciones no nos lo permitían.

Pues bien, si llevas tanto tiempo sin coger un avión, puede que ya se te haya olvidado cómo hacerlo. Si te encuentras en esta situación y no recuerdas muy bien qué era eso de tener que ir a aeropuerto y pasar varias horas allí hasta poder subirte a un avión (a no ser que seas Maluma y no tengas que esperar porque vueles en tu propio avión privado), seguro que te sirve de gran ayuda la cuenta de TikTok de Cierra Mist, una azafata que lleva más de 15 años trabajando en una aerolínea canadiense y que ha aprovechado sus conocimientos en este tema para abrirse un perfil en esta red social y revelar algunos trucos que pueden hacer que los viajes sean más amenos.