El truco de una tiktoker para llevar más equipaje del permitido en los aviones: "Me ha funcionado seis veces"

Viajar en avión tiene una gran cantidad de cosas buenas, pero no todas lo son. Algunas de las ventajas de viajar en avión son, por ejemplo, lo poco que se tarda en ir de un lugar a otro o el hecho de que si buscas los billetes con antelación puedes encontrar vuelos por muy buen precio.

No obstante, viajar de esta manera tiene también sus consecuencias negativas, entre las que destaca sin ninguna duda el hecho de no poder llevar todo el equipaje que nos gustaría a bordo (o tener que pagar más para facturar más maletas). Este es un problema que no tienen algunos famosos como Karol G, J Balvin o Maluma, ya que ellos viajan en sus propios aviones privados.