Woody, el árbol de Navidad que habla, aterroriza a unos y divierte a otros

¿Nos gustaría tanto la Navidad si no contase con personajes entrañables como Papá Noel, sus renos y duendes, el caganer, si eres catalán, o Mariah Carey cantando 'All I want for Christmas Is You'? Seguramente no. Porque la Navidad es una época del año a la que hacen especial sus tradiciones, y volver a vivir los mismos rituales año tras año. Por eso, en una pequeña ciudad de la provincia de Nueva Escocia, en Canadá, están más contentos que nunca, ya que han logrado que vuelva, tras quince años de "viaje", su árbol de Navidad parlante.