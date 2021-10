No obstante, la influencia de esta serie ha preocupado también a algunos padres, ya que algunos niños españoles están jugando durante los descansos o recreos a imitar las pruebas de 'El juego del calamar' . Esto ha generado una gran polémica, ya que hay muchos padres que no consideran apropiado que niños tan pequeños vean la serie y eso pueda influir en sus hijos, a los cuales no les han dejado verla:

No es la primera vez que Diego hace referencia a alguna película o serie en sus clases, pero esta vez quiso aprovechar la popularidad de 'El juego del calamar' : "Considero importante tratar de conectar con los alumnos, conocer sus intereses, sus inquietudes (estamos hablando de alumnos de 2º de Bachillerato de 17 y 18 años) y tratar de crear un ambiente de trabajo sano. Además de enseñarles una materia, queramos o no, los profesores también somos referentes para ellos".

De hecho, cuando le preguntamos sobre la polémica que ha causado la serie en los colegios españoles, Diego tiene una opinión clara: "cada día los menores de edad acceden a contenido poco apropiado para ellos en YouTube, Instagram, TikTok o cualquier otra red social. Es más, todos los días televisan muertes en directo en telediarios, por ejemplo. Muchos de mis alumnos del pasado y del presente han vivido situaciones difíciles y han conocido de primera mano la violencia: el paro de sus padres, un desahucio… Si se quiere poner el foco en una serie de moda y decir que es la causante de todos los males me parece estupendo, pero es un disparate. Yo no puedo obligar a mis alumnos a no ver según qué contenidos en sus casas, no me corresponde a mí".