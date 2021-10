Organizan 'El juego del calamar' en Galicia, con un premio final de 3.000 euros

El pasado 17 de septiembre se estrenó en todo el mundo, y a través de la plataforma de contenido Netflix, la serie ' El juego del calamar '. Un mes después ya se puede afirmar que esta producción surcoreana se ha convertido en la serie del año, con millones de fans en todo el planeta que no paran de reproducir los mejores momentos de la ficción.

Ah, y, por supuesto, puedes estar tranquilo porque en esta recreación de 'El juego del calamar' nadie va a morir. Los que pierdan no solo no morirán, sino que podrán seguir jugando, aunque no se clasificarán para la gran final.