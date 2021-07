El youtuber Salva Verdugo, que presumió de haberse comprado un coche de 160.000 euros, lo estrella a los pocos días

El coche con el que tuvo el accidente era un Aston Martin Vantage, que se había comprado el pasado 15 de julio

Salva Verdugo iba conduciendo y su novia como copiloto cuando se les cruzó un animal en la carretera

Tras el accidente, el youtuber dio positivo en el test de alcoholemia, aunque asegura que no había bebido

En los últimos años, son muchas las personas que se han dado a conocer en las redes sociales y que han trabajado gracias a ellas; el youtuber, tiktoker e instagramer Salva Verdugo es un ejemplo de ello. Este joven nació en Málaga en 1998 y actualmente, tras residir en Madrid durante algún tiempo, vive en Andorra.

El youtuber vive allí junto a muchos otros compañeros de profesión y amigos como, por ejemplo, The Grefg o El Rubius. Son muchos los youtubers españoles que en los últimos años se han mudado allí para pagar menos impuestos, algo con lo que no todas las personas que crean contenido en internet están de acuerdo, como puede verse en este programa de Milenio Live:

No obstante, Salva Verdugo ha sufrido un accidente de coche que le ha hecho replantearse su permanencia en este país. El youtuber, que es famoso por sus vídeos en los que gasta bromas pesadas a su hermano Nando y por sus vlogs, ha sido noticia en las últimas horas por haber sufrido un accidente de tráfico en el que su coche, un Aston Martin Vantage, que se había comprado el pasado 15 de julio y que le había costado 160.000 euros, ha quedado destrozado.

El youtuber, nada más comprarse el coche, hizo la presentación oficial del mismo, a través de su perfil de Instagram, con una fotografía en la que se le podía ver muy orgulloso con su nuevo vehículo, que le ha durado tan solo diez días: "Dicen que los sueños se hacen realidad… No es sólo un coche, es el reflejo de años de trabajo", escribía el youtuber en el post.

Pues bien, en la madrugada del 25 de julio, el youtuber tuvo un accidente de tráfico y el coche quedó destrozado. No obstante, afortunadamente, tanto Salva como su novia, que iba con él en el coche, están bien físicamente, aunque psicológicamente el golpe les ha afectado mucho.

Un vídeo en el que explica lo ocurrido

Ahora, el youtuber, con motivo de la información que se ha publicado en los últimos días sobre su accidente, ha subido un vídeo a su canal de YouTube en el que explica de manera detallada qué fue lo que ocurrió y cómo están tanto él como su pareja, la modelo valenciana Nina Hita.

"Imaginaos, tener un sueño desde pequeños, estar trabajando toda vuestra vida para conseguirlo y cuando lo tenéis tirarlo a la basura", empieza diciendo Salva en su vídeo, que han visto ya más de 600.000 personas.

Además, en este vídeo ha querido explicar el motivo por el que llevaba algunos días sin dar señales de vida en sus redes sociales, algo que había preocupado a sus seguidores: "Quiero que sepáis que llevo días desaparecido de redes sociales porque, entre otras cosas, he estado en el hospital, porque ahora mismo no estoy bien psicológicamente y si hago este vídeo solamente es para que sepáis que estoy vivo, que estoy bien, que al final eso es lo importante y para contaros un poco lo que ha pasado", ha confesado el youtuber.

He estado en el hospital, porque ahora mismo no estoy bien psicológicamente

A continuación, en el vídeo, Salva enseña una foto de cómo ha quedado el coche, que está completamente destrozado: "De madrugada, el día 25 de julio iba bajando por una carretera de Andorra, que tiene curvas muy pronunciadas, con mi novia en el coche. Vi a un animal y lo primero que hice fue pulsar el freno al fondo. Entonces, saltó el ABS del coche, no sé qué cojones pasó porque no recuerdo bien; sé que el coche se fue contra la cuneta. Recuerdo el segundo antes mirar a mi novia, giré el coche en el momento para llevarme yo el golpe".

Del momento del impacto hasta que llegó la policía, el youtuber no recuerda prácticamente nada: "Saltaron los airbags, me desmayé, y lo siguiente que recuerdo es que viniese la policía, servicios de emergencia y todo. Lo primero que quiero decir es que a la mierda el coche, lo importante es que mi novia está bien, estoy vivo, que he vuelto a nacer y ya está", asegura Salva que, además, ha explicado a sus seguidores que va "a desaparecer un tiempo, necesito salir de aquí, estoy viviendo un puto infierno".

Salva desmiente que fuese borracho

Algo que ha querido dejar muy claro en el vídeo es que, aunque en la prueba de alcoholemia diese positivo, él asegura que no había bebido nada y que no estaba borracho: "Yo no bebí una puta mierda".

Además, comenta que su abogada está ya recurriendo "todo esto", ya que no le quisieron hacer una segunda prueba en el control de alcoholemia: "Estoy totalmente puto seguro de que no iba borracho", sentencia.