El youtuber Yao Cabrera se encuentra hospitalizado y en estado grave tras caerse desde un tercer piso

El youtuber uruguayo de 24 años Yao Cabrera se encuentra hospitalizado y en estado grave, aunque su vida no corre peligro , por una caída accidental desde un tercer piso. "Como es de público conocimiento, el estado de salud de Yao Cabrera es grave y está internado en estos momentos, aguardando por una mejoría. Los mantendremos informados de todo", escribió en las historias de Instagram del joven su mejor amigo, Kevin Macri, cuando saltó la noticia el pasado martes 1 de febrero.

Kevin Macri, el mejor amigo de Yao Cabrera, ha dado un poco más de información a Juan Etchegoyen en una conexión para 'Mitre Live', en la que explicó que el youtuber se cayó desde un tercer piso cuando estaba pintando su casa junto a su padre: "Él estaba grabando un vídeo, porque estaba pintando la casa, se desvaneció, se desmayó y se cayó desde allá arriba". Además, quiso tranquilizar a los seguidores de su amigo: "Riesgo de muerte no tiene, pero al haberse caído de tan alto es muy importante lo que digan los médicos porque está grave en cuanto a lesiones".

Macri también explicó que Cabrera sigue incomunicado y que es él quien tiene su móvil: "Lo tengo yo porque no creo que le haga bien ver todo lo que la gente dice". Asimismo, contó cuáles fueron las primeras palabras de su amigo al despertar tras la caída: "Él lo primero que hizo cuando volvió a la conciencia, que estuvo unas siete u ocho horas inconsciente, fue preguntar si iba a pelear. Él está con la cabeza 100% metida con la pelea con el Chino Maidana".

A la pelea a la que se refiere Kevin Macri es a la que Yao Cabrera iba a disputar el próximo 5 de marzo en Dubai contra el boxeador argentino Chino Maidana y para la que llevaba meses entrenando. "A él lo único que le importa es que yo hable con el Chino Maidana y sus representantes para que sea como sea, él dice que va pelear igual. Pero es algo que no está en manos de nosotros. Si el médico dice que no puede pelear y tiene un traumatismo grave, no lo va a poder hacer", comentó su amigo.