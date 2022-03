El último look con el que causó sensación fue el que lució en la gala de presentación de 'Spider-Man: No Way Home' en Los Ángeles: su vestido recordaba a una tela de araña, en un claro guiño al personaje de Marvel, y recogió su melena trenzada en una coleta baja para que toda la atención se dirigiera a su vestido. Tan solo unas semanas después, la actriz sorprendía a sus fans con un cambio de look radical: se decantó por volver al caoba que ya había llevado en 2019 y se cortó la melena a la altura de la clavícula, apostando por el corte de moda, el 'lob'.