“Me siento vulnerable con la cara al descubierto”, confiesa. “No es por miedo a los contagios. Es miedo al hablar con la gente. Me preocupa poner una cara rara, o no saber hablar con gente, o que se me noten los nervios. No sé explicarlo, pero es como si estuviese desnudo y expuesto a las críticas de los demás si no llevo mascarilla”.