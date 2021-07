Pongámonos en situación. Quedas con un amigo al que hace meses que no ves, y cuando aparece notas que ha adelgazado un montón. Si no tienes mucha confianza, lo pasas por alto y no dices nada, pero a veces nos puede la impulsividad y soltamos un “¡Hala! Has adelgazado un montón. Estás genial, enhorabuena”.