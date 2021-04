Muchos soñarán con que también les pase a ellos o desean ser el que lo pida y sorprenda a su pareja. Pero definitivamente ese no es el caso de la joven estadounidense Kelly Lavery, que detesta ser el centro de atención en público y odia "esos numeritos", tal y como ha demostrado con un vídeo en TikTok que se ha hecho viral. ¡Te contamos la historia de Kelly en Yasss!

Huye al intuir las intenciones de su novio

El novio de esta chica sabe muy bien que ella odia ser el centro de atención y que pasa mucha vergüenza cuando esto le ocurre, por eso cada vez que van a pasar el día en Disney World le gasta una broma que a ella no le hace ninguna gracia: cuando están rodeados de gente en la cola de una atracción o en una zona concurrida del parque situado en Orlando, él se arrodilla y simula que le va a pedir matrimonio .

"Estamos prometidos, así que sabe que puede hacerlo [y que no le diré que no]", ha explicado Kelly junto a un vídeo en el que recopila todas las ocasiones en las que su novio le ha hecho salir corriendo. Y es que, literalmente, esta joven huye cada vez que intuye que su prometido va a arrodillarse frente a ella. Es ya tan rápida que en la mayoría de ocasiones ni siquiera la gente de su alrededor se da cuenta de que está pasando. Quizá está ya tan entrenada por la cantidad de veces que lo ha hecho y es que parece que a su novio no le queda ningún lugar del parque donde arrodillarse para gastarle la broma.