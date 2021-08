La trampa de un padre a su hijo y sus amigos que se habían escapado de casa por la ventana: "Gracias por el contenido"

Entre las trastadas más típicas de cualquier adolescente posiblemente esté la de escaparse de casa sin permiso de sus padres para ir con amigos de fiesta o dormir en casa del chico o la chica que te gusta. Sin embargo, a veces creemos que nuestros padres no se enteran de nada de lo que hacemos a sus espaldas, pero estamos muy equivocados.

Y si no que le pregunte a Jesse, que se encontró con un recibimiento de lo más inesperado tras volver a su casa cuando había salido de esta para irse con sus amigos. El padre de este joven se percató de que su hijo había huido por la ventana y sabía que tendría que volver a entrar por el mismo sitio en algún momento, así que ideó una trampa de lo más eficaz.

Las bromas de TikTok de padres a hijos son todo un clásico en TikTok y si no solo hay que echar la vista atrás y recordar a aquellos padres que en las pasadas navidades dijeron a sus hijos que Papá Noel no podría llegar hasta sus casas por la pandemia del coronavirus grabando las reacciones de los más pequeños.

Además, este padre no se ha encargado solo de organizar esta trampa a su hijo y sus amigos, sino que lo grabó todo a través de las cámaras de videovigilancia y lo ha subido a TikTok, donde ya se ha hecho viral y muchas otras personas le han preguntado por cómo la había organizado.

Al entrar Jesse y sus amigos a la casa y encender una de las luces de la habitación, de repente sonó desde el altavoz de Alexa: "Hola, Jesse. La próxima vez solo di que quieres salir para no tener que trepar por una ventana con todos tus amigos. Espero que te hayas divertido, hayas estado a salvo y no te hayas cagado cuando he empezado a hablar. Puedo volverme viral en TikTok con esto. Gracias por el contenido".