Hay series icónicas, y sino que se lo pregunten a los fans de Friends que están viendo el reencuentro con un paquete de pañuelos en mano, que las vemos una y otra vez hasta el punto de sabernos los diálogos de memoria, y lo más curioso es que no nos aburrimos. Con cada visionado descubrimos un nuevo detalle, volvemos a reírnos con las mismas bromas y sentimos la tensión de cada momento dramático. Pero, ¿por qué este bucle cinematográfico no nos cansa?

Muchas personas justifican este hábito con el argumento de que, al estar familiarizados con la serie, pueden hacer otras cosas mientras ven la televisión . Esto tiene parte de verdad. Cuando comenzamos a ver una serie tenemos que estar muy atentos aunque el argumento sea sencillo, pero a medida que aprendemos a identificar las voces de los personajes y la trama, podemos estar cotilleando el móvil mientras, haciendo la cena o limpiando. No perdemos el hilo conductor. Sin embargo, hay otros motivos por los que nos gusta tanto ver una y otra vez lo mismo .

1. Anticipamos nuestras emociones

Cuando vemos una serie por primera vez no sabemos qué emociones se van a desatar. Aunque sea la comedia más sencilla de todo Netflix, es habitual que alguna escena despierte en nosotros sentimientos intensos. Por ejemplo, nostalgia porque una escena familiar nos hace revivir nuestra infancia, rabia porque una escena amorosa nos hace recordar a un ex, o tristeza porque una escena de amistad nos hace recordar a personas que ya no forman parte de nuestra vida.