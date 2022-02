El cannabis es la droga ilegal más consumida en España. Es fácil de conseguir y barato, una combinación que explica su popularidad. Además, sus riesgos para la salud se minimizan , lo que proporciona una sensación de seguridad a quienes fuman cannabis regularmente. Y comparado con los efectos de otras drogas y el tiempo que permanecen en nuestro cuerpo , podría parecer que sale ganando, pero no es cierto.

En el primero de los casos, los argumentos se centran en que el cannabis es inocuo, exagerando sus beneficios e ignorando todos los riesgos del consumo. ¿Beneficios? Sí, los hay. Algunos subjetivos, otros demostrados por la ciencia. Por ejemplo, se ha asociado el consumo de marihuana a una mejor vida sexual. La razón es que bajo los efectos de esta droga estamos más desinhibidos y disfrutamos más. No es que nos convirtamos en dioses del sexo, es que el cannabis apaga una parte de nuestro cerebro y no le damos tantas vueltas a si estaremos haciéndolo bien o mal. Simplemente disfrutamos. Sin embargo, lo lógico e ideal sería no depender de una droga para disfrutar del sexo.