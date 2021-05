Menstruar en positivo. Dos conceptos que no muchas mujeres y personas que menstrúan usarían en una misma frase. Dolores, molestias, manchas, gastos, malestar, cansancio, irritabilidad... son palabras que, culturalmente, tenemos más asociadas a ese proceso periódico que la mitad de la población experimenta cada mes. Paloma Alma, fundadora de la empresa y la escuela CYCLO , está dispuesta a cambiarlo. Por eso hemos acudido a ella en el Día de la higiene menstrual . Queremos saber qué debemos hacer para reconciliarnos con nuestro ciclo menstrual y ayudar a aquellas personas que no pueden acceder a productos e información.

¿Es hora de reconciliarte con tu menstruación?

¿Qué sientes cuando menstruas? ¿Estás a gusto? ¿Te has acostumbrado y le has cogido el punto? ¿O sigue pareciéndote un engorro? ¿Te enfadas cuando te coincide con citas o fechas importantes para ti? ¿Todavía no sabes predecir qué día te vendrá la regla? ¿Sientes muchos dolores o no "te gustas" cuando estás menstruando? ¿Y por qué, si llevamos tantos años menstruando, no hemos hecho aún nada para cambiarlo?