No, en serio, todos los seres humanos tienen pelo, con algunas excepciones relacionadas con problemas de salud, sus tratamientos o condiciones genéticas. Lo que pasa es que a alguien, en algún momento de la historia se le ocurrió que el pelo no molaba nada. ¿Quién? No lo sabemos. Pero si lo supiéramos, lo odiaríamos. Porque por culpa de esa mente prodigiosa hay, actualmente, toda una industria creada a partir de la idea de que el pelo no es bonito, no es estético, incluso no es higiénico y es mucho mejor quitárselo. Ya sea de manera definitiva (¿a quién no le va a gustar un buen laserazo?) o cada vez que crece (con productos de depilación como cera, cuchillas, cremas...).