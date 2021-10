El antes y el después de Carla Díaz ante las cámaras: de secundaria de lujo a protagonista en 'Élite'

Si has estado pendiente del panorama interpretativo de los últimos tiempos, sabrás que C arla Díaz es uno de esos nombres que vienen pisando fuerte en la nueva ficción televisiva española. Ari, su personaje en ‘Élite’, es una de las grandes bazas de la serie de Netflix, que con su cuarta temporada ha venido a rubricar un panorama de actores jóvenes con un inmenso potencial (Martina Cariddi, gran amiga y compañera de profesión de Díaz, es otra de esas actrices que dará muchísimo que hablar conforme su carrera vaya avanzando).

“Creo que quiero ser actriz desde siempre, desde que empecé a ver películas de pequeña tipo Annie, Matilda, todas las que hacía Dakota Fanning...”, declaró en una entrevista para ‘Los Jóvenes en la escena’, en 2018. “Siempre he jugado a recrear pelis o inventarme personajes, toda mi vida. Y en cuanto al plan B... lo he pensado muchas veces y creo que me iría a Ibiza a vender pulseras. Lo digo en serio, al menos por un tiempo, luego ya vería”.