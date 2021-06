Anuel AA celebra el Día del Padre con su hijo Pablo: "Cosas que valen más que todo el dinero del mundo"

Muchos conocen de memoria las letras de todas las canciones de Anuel AA y están enterados de todos los vaivenes que ha tenido en su relación con Karol G, pero no tantos saben que el cantante tiene un hijo de siete años al que adora y que es un pilar fundamental en su vida. El pequeño se llama Pablo Anuel y nació cuando el puertorriqueño tenía 21 años y aún no era famoso en todo el mundo gracias a su música.

Pablo Anuel llegó al mundo en 2013 y su madre es Astrid Cuevas, la novia de la adolescencia del cantante , de la que se separó poco después del nacimiento de su primer y único hijo en común. Según contó el puertorriqueño en el programa estadounidense 'Despierta América', "[Pablo] no estaba planeado, pero le dije [a Astrid]: estoy aquí para ti".

Su paso por la cárcel primero y sus compromisos profesionales después, además de la mala relación que mantuvo con Astrid durante unos años, hicieron que Anuel no pudiera disfrutar de la infancia de su hijo tanto como le hubiera gustado . Esos problemas quedaron atrás y ahora intenta exprimir al máximo el tiempo que pasa con él. ¿Su último plan juntos? La celebración del Día del Padre. ¡Te lo contamos en Yasss!

El pilar de su vida

"Cosas que valen más que todo el dinero en el mundo", escribió Anuel , dejando claro que para él su hijo esta en lo alto de su lista de prioridades. Unas declaraciones que toman especial relevancia después de que el artista haya sido acusado en numerosas ocasiones de estar demasiado pendiente del dinero y de presumir de excesiva riqueza en las redes sociales cuando hay gente que no está pasándolo nada bien debido a la crisis económica provocada por el coronavirus.

¿Retirada del mundo de la música?

Ahora Anuel y Pablo están muy unidos, pero como él mismo contó, hubo un tiempo en el que no pasaba tanto tiempo con él como le gustaría. La primera vez que se separaron fue cuando el artista entró en la cárcel por posesión ilegal de arma de fuego y durante ese tiempo (el cantante fue sentenciado a 30 meses de prisión) el pequeño no lo pudo visitar en el centro penitenciario.

Más tarde, Anuel comenzó a triunfar en el mundo de la música y sus compromisos profesionales no le dejaban mucho tiempo libre y no siempre podía estar en Puerto Rico junto a su hijo. Esa situación hizo que a finales de 2020, el artista anunciase que iba a tomarse un tiempo de descanso para poder estar con Pablo y disfrutar de su vida familiar y no solo de la profesional. El 5 de enero de 2021, el cantante subió una foto a Instagram junto a su hijo en la que se les veía felices disfrutando de un día en el mar: "¡La sangre pesa más que el agua! La vida se acaba, las carreras se acaban, pero la familia nunca muere".