Ariana Grande y Dalton Gómez, un jovencísimo agente inmobiliario de 25 años, anunciaron en diciembre de 2020 que, tras alrededor de un año de noviazgo, iban a casarse . Sin embargo, no habían confirmado cuándo tendría lugar este enlace que al final han decidido celebrar en secreto y de la manera más íntima posible, tal y como ha confirmado un representante de la cantante a la revista People .

No obstante, su primera aparición juntos fue en el videoclip de la canción de Ariana Grande con Justin Bieber , 'Stuck with' en mayo de 2020, un mes más tarde, en junio, publicó una serie de fotos juntos en su perfil de Instagram, donde le siguen 235 millones de personas.

Una ceremonia íntima

"La sala estaba tan feliz y llena de amor. La pareja y ambas familias no podías estar más felices", ha dicho a la revista. Además, por lo que ha contado esta fuente a People, la pareja adora Montecito y su casa allí, es por eso que no podían casarse en ningún otro lugar : "Tanto Ari como Dalton aman a Montecito. Pasan mucho tiempo allí. Parece natural que se casen en la hermosa e histórica casa de Ari".

No era la primera vez que la cantante se comprometía

Esta no era la primera vez que la cantante se comprometía con alguna de sus parejas, ya lo hizo en 2018 con Pete Davidson, miembro de Saturday Night Live, pero su compromiso se rompió en octubre de ese mismo año, antes de que se celebrase la boda.

Así que, lo que sí que ha ocurrido por primera vez es el 'sí quiero' de la cantante que hasta ahora no había "pasado por el altar". Y es que en su anterior compromiso, la boda no se celebró debido a unas desafortunadas bromas del humorista que no le sentaron nada bien a la cantante.