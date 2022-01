La primera edición de OT, en 2001, supuso una revolución para el fichaje de nuevas estrellas de la música

Gracias a los talent shows hemos conocido a artistas tan importantes como Amaia o Lola Índigo

Mimi fue la primera expulsada de su edición de OT, pero eso no impidió que se convirtiera en una gran estrella

La fama no perdona a los que entran por la puerta pequeña, nerviosos como niños en su primer día de colegio. Enfrentarse a un jurado que puede apretar el pulsador de eliminación en cualquier momento no es nada fácil (que se lo digan si no a Lola índigo en los comienzos de su carrera). Bastan esas tres imágenes para darnos una idea de ese camino alternativo que varias estrellas de la música han utilizado para darse a conocer. El público, siempre con los dientes afilados, les perdonó el talento y les dio alas.

A muchas de estas estrellas las conocimos por alguna celebérrrima edición de OT. Otrxs pasaron Got Talent o La voz; y en todos los casos, queda una cosa clara. En España hay una gran cantera de talentos que han salido directamente del plató de un concurso a iniciar una carrera en solitario.

La primera edición de OT

El pasado octubre se cumplirán 20 años desde el estreno de OT en RTVE. Bustamante, Chenoa, Bisbal, Rosa… nombres y fenómenos masivos que en un lejano 2001 reventaron las pantallas y dividieron el corazón de muchxs españolxs con las nominaciones. Las cifras no engañan: 13 millones de espectadores. Historia de la televisión.

La primera edición de Operación Triunfo supuso una revolución en el panorama de los talent shows y colocó en la casilla de salida a algunos de sus concursantes más famosos. Casi veinte años después, casi todos siguen en activo de muy distintas formas. No se han acabado las giras para Bustamante o Bisbal, ya dos veteranos de la industria con la misma energía del primer día. Por su parte, Chenoa es ahora la que aprieta el pulsador o presenta diversos programas que la mantienen viva en el corazón de la audiencia. En los últimos años la hemos visto con cierta frecuencia en ‘Tu cara me suena’.

Lola Índigo

Es posible que Mimi no necesitara al jurado de ‘Fama, a bailar’ para demostrar la fuerza artística imparable que la atraviesa. Es probable que su ambición, talento y resiliencia pudiera haber esquivado la bala de OT, donde fue la primera expulsada en la edición de 2017, el mismo año que Aitana, Amaia, Alfred o Cepeda se dedicaban a cantar y a lidiar con su tensión sexual no resuelta.

Precisamente, son esos fracasos los que le llevaron a sacar una conclusión definitiva y un impulso a su más que probado talento. “Si ellos no me quieren o no saben ver la fuerza que tengo, tendré que ser yo quien la haga valer”. Eso hizo, y cómo.

Nena Daconte

¿Te suena Mai Meneses y su tema ‘Vuelve’? Si no lo hace es porque en OT2 Daconte portaba otro nombre y fue la primera expulsada de la Academia, en menos tiempo de lo que tarda un césar en bajar el pulgar. Como le pasó a Mimi, no se rindió, y años después se ganó su pedacito en la tarta de la fama y las canciones dulces y románticas con discos como ‘he perdido los zapatos’.

Luis Cepeda

Pese a ese aire de chico malo y chulito de patio de colegio que le caracteriza, Luis Cepeda se ha ganado con creces el título de “concursante más cabezota”. Se ha batido el cobre en los talent shows más señeros de España. Como le pasó a Alfred, su compañero de curso en la Academia de triunfitos, Cepeda participó en la edición de 2013 de La Voz con temazos como ‘Wherever You Will Go. Pese a que Laura Pausini le hizo ojitos, lo apadrinó (y prometía conducirle al éxito), este bad sad boy que tantas polémicas lleva a sus espaldas (y al que le gusta el salseo más que respirar) perdió frente a otros concursantes con más suerte y fue eliminado sin miramientos.

Cepeda decidió entonces probar suerte en OT. Si en La Voz no levantó el vuelo, en OT brilló con creces. Fue uno de los personajes más polémicos y más nominados de la edición de 2017. Estuvo hasta tres veces a punto de salir de la Academia. En todas se salvó por los pelos.

Aitana

La elasticidad del tiempo es sorprendente. No hace ni cuatro años que Aitana salía de Operación Triunfo como una de las grandes concursantes de 2017. Muchos dicen que es la sucesora simbólica de Bisbal en términos de éxito y conquista de un público masivo.

