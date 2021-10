Bad Gyal, la historia de la cantante de reggaeton que se hizo a sí misma sin el apoyo de su familia

Si te decimos el nombre de Alba Farelo quizás te cueste hacer memoria, pero si introducimos el sintagma ‘Bad Gyal’, a modo de arma de destrucción masiva , enseguida sabrás que te hablamos de una de las grandes representantes de la música urbana, el dancehall y el trap de nuestro país; una auténtica bestia del escenario y el empoderamiento femenino a través de la música; una cantante que habla siempre como si el mundo fuera a arder y ella fuera la que pisara con la bota el cuelo de quien intente pasarse de la raya y criticar su estilo. No tiene pelos en la lengua para criticar a los que, considera, aún no la toman en serio . Rubia platino; autotune orgulloso, uñas para arañar caras y coger por el cuello a su público.

La menor de cinco hermanos y la que más muerde y protesta, a juzgar por la renuencia de sus padres a valorar su pasión. No se lo pusieron fácil , según cuentan, porque no entendían exactamente qué rumbo profesional quería su hija cuando empezó a interesarse por el ‘dancehall’ con apenas seis años. Un estilo musical semidesconocido en España (hablamos de 2007), con orígenes en el reggae y un pie en la textura electrónica, apenas dos pequeños detalles de su complejidad y su evolución durante las últimas décadas.

Cuenta en una entrevista: “He pasado sola por esto, no me ha ayudado nadie, ni mis colegas del pueblo ni mis padres, nadie entendía mi movida”. Respecto a su padre, habla siempre con una mezcla de ternura y distancia: “Ahora las cosas me van bien y comprende que esto vale la pena, que me va bien, y me apoya porque quiere lo mejor para mí, pero al principio no entendía nada”.