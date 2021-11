No cabe duda de que Camila Cabello se ha convertido por derecho propio en una estrella a nivel mundial. Con solo 24 años, es una de las figuras más importantes de la música estadounidense, con temas como ‘Señorita’, que ha marcado la educación sentimental de millones de personas y aún se bailan a fuego en las noches de crusheo. No es la única faceta en la que destaca la intérprete. Su gran historia de amor con el músico Shawn Mendes sigue haciendo correr ríos de tinta con la intensidad de ese romance, que ambos tardaron muchos años en hacer florecer.

Cabello es un ejemplo también cuando habla abiertamente de salud mental , con naturalidad, para concienciar a sus seguidorxs de la importancia de la empatía y los cuidados hacia una misma. La cantante tiene la nacionalidad estadounidense desde muy pequeña, pero nació en Cuba y vivió una infancia de lo más particular . Te damos algunos detalles sobre ese periodo de su vida.

Karla Camila Cabello Estrabao es su verdadero nombre. Del 97, zentennial de pura cepa, hija de Sinuhé Cabello y Alejandro Cabello y nacida Cojímar, al este de La Habana , una localidad a orillas del golfo de México (otro de los países con los que la artista guarda una deuda sentimental). Suele decirse que de la casta le viene al galgo, ley no escrita que se cumple en el caso específico de esta cubana nacionalizada estadounidense. La cantante siempre ha sido muy consciente de que su ascendencia, cubana por su madre y mexicana por su padre, ha sido gran importancia en su formación.

“Todo por lo que hemos pasado como familia me ha dado una perspectiva de vida diferente. Hemos empezado de cero muchas veces. Mis padres vinieron a Estados Unidos sin dinero, sin amigos, sin ni siquiera una casa. Nada. Siempre era acerca de ‘no soy feliz donde estoy ahora, no sé qué va a pasar en un futuro pero no puedo quedarme aquí’. Ha sido siempre algo acerca de ser suficientemente valiente como para dar ese paso”, explica en una entrevista.