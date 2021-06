Hija de artistas

Hailey es hija del actor Stephen Baldwin y sobrina de Alec Baldwin . Su madre es diseñadora gráfica. La modelo tiene raíces en muchos países del mundo, desde Brasil, donde su madre nació, hasta la ascendencia francesa, irlandesa, portuguesa e inglesa de su padre. El vínculo con su familia es tan sólido que Hailey afirma que su tatuaje más preciado es uno relacionado a su vez con la felicidad de sus padres. “ Tengo la fecha de la boda de mis padres tatuada . Fue el primer tatuaje que me hice, y el que más valor sentimental tiene para mí”.

Carrera profesional imparable

Amiga de sus amigas

Por un trozo de sushi

Al menos es lo que ella ha contado de su primera cita con Justin. El cantante la invitó a cenar cuando solo tenía 17 años . Por lo visto, estuvo a punto de decir que no y perderse alguna escena en la que Justin gritaba que le trajeran un atún recién pescado para el sushi. No era el único problema.

Debido a que Hailey era menor de edad, sus padres le habían prohibido salir con adultos, y fue su hermana quien orquestó un plan para cubrirla y que ella pudiera ir a la cita. “Mi hermana mayor me cubrió y dijo ‘Ah, sí. Se va a quedar a dormir en mi casa. Ella me cubrió y fui a cenar sin que me descubrieran”. En junio de 2018 Justin había hincado la rodilla. Estaban comprometidos.