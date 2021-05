No hace mucho que te contamos la ‘movidita’ de Justin Bieber con la apropiación cultural , a raíz del último peinado con rastas que enseñó en Instagram. Twitter se le echó encima con toda la artillería, en una nueva discusión estértil entre haters y fans con mucho tiempo libre. Otra de las noticias más interesantes de las últimas semanas fue su confesión sobre su tira y afloja con las drogas , y cómo sus guardaespaldas le tomaban el pulso después de consumirlas para ver si seguía vivo.

El canadiense más deseado, la criatura con más pinta de surfero que los propios surferos, no para de suscitar rumorología y salseo, especialmente en lo tocante a su fortuna y cómo se la gasta regando su cuerpo con tatuajes. Ha vuelto a la palestra hace poco con un nuevo álbum de estudio. La cosa promete lluvias de billetes, piscinas de monedas en las que nadar y muchas miradas de “¿Qué queréis de mí, oh, audiencia? Me siento vacío. Voy a quemar este millón de dólares en la parte trasera de mi jardín”.