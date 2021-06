Bad Bunny fue un niño adorable

El conejo malo no era entonces tan malo y travieso, a juzgar por esas gafas y ese aspecto ‘nerdy’, que seguramente entonces no tuviera tan estudiado como sus looks actuales. Llama la atención ese polo blanco de colegio privado, que parece decir ‘He sido un mal estudiante, azótame las nalgas, no me sé entera la tabla de multiplicar”. Nada que ver con su estilo actual, diseñado al milímetro: tatuajes, pelo de colores, gafas, zapatillas y caprichos; un atracón de flow que dista muchísimo de la adorabilidad y la inocencia de estas imágenes, que tienen a sus fans emocionados.