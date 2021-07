Ester Expósito se suma a la tendencia del verano que recupera una moda de los 2000: los collares de chuches

Ester Expósito es toda una fashion victim y no duda en unirse a las tendencias del momento. La hemos visto probando distintos looks en el pelo pues ha pasado del rubio al castaño, ha llevado flequillo, extensiones y ha optado por llevar distintos cortes desde que saltó a la fama en 2018 dando vida a Carla Rosón en 'Élite'. También hemos observado a la madrileña atreviéndose con distintos looks en las alfombras rojas, con trajes de chaqueta, vestidos cortos, largos y de distintas marcas.