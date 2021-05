En algún momento de nuestra vida digital todos hemos tenido la tentación de falsificar nuestra biografía proyectando una imagen que no se corresponde con nuestro yo real para ganar likes: casas que no tenemos, vidas que no son exactamente las nuestras, filtros que nos dejan una piel de smoothie y porcelana china y fotos de aguacates, muchas fotos de aguacates para hacer creer a nuestro entorno que navegamos en una felicidad pringosa.