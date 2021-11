La historia de amor de Nicki Nicole y Trueno: unidos por la música y comprometidos en matrimonio a los tres meses de conocerse

La pareja de traperos argentinos comenzó a salir en mayo de 2020

A los tres meses, Trueno le pidió matrimonio a Nicki y actualmente están comprometidos, aunque no han fijado una fecha para casarse por el momento

Hicieron pública su relación con el lanzamiento de 'Mamichula', su tema junto a Bizarrap

Trueno y Nicki Nicole son dos de los artistas argentinos con mayor proyección internacional. Con 19 años, él tiene a sus espaldas una larguísima trayectoria de batallas de rap y ha triunfado con su primer disco, 'Atrevido'. Con un par de años más que su novio, la joven comenzó su carrera cuando un productor musical se fijó en ella en una fiesta de actuaciones de trap en 2018: luego llegó el éxito con su primer disco, 'Recuerdos'; su tema 'Colocao' alcanzó el millón de reproducciones en menos de 24 horas en YouTube y con 'Ella No Es Tuya' junto a Myke Towers y Rochy RD dio el salto a la fama en toda América Latina y España.

Juntos y en colaboración con Bizarrap, sacaron 'Mamichula', un tema con le que arrasaron en las listas de éxitos de varios países y que en, menos de un año y medio, ha superado las 311 millones de reproducciones en YouTube. Pero Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios, y Nicki Nicole, que se llama Nicole Denise Cucco, no son solo pareja musical y es que comenzaron a salir hace un año y medio y llevan comprometidos en matrimonio casi desde el principio de su relación.

Con el lanzamiento de 'Mamichula' el 24 de julio de 2020 y la complicidad que demostraban en el videoclip, en el que aparecen cantando abrazados y al final del cual salen unas imágenes de ambos juntos muy pegados mientras componían el tema, muchos fans dieron por confirmado su noviazgo. Los rumores comenzaron unas semanas antes, cuando todavía la relacionaban a ella con otro rapero argentino, Khea. Además, tanto Nicki como Trueno compartieron en Instagram unas fotos abrazados para anunciar el lanzamiento de su primera colaboración juntos.

Unidos por su pasión por la música

Aquel tema, 'Mamichula', les unió muchísimo y es que durante su grabación los artistas se dieron cuenta de que estaban comenzando a enamorarse el uno del otro. "Tiene un trasfondo bastante fuerte, que es el principio de relación que yo tuve con Mateo. 'Mamichula' fue eso que no podíamos decirnos porque acabábamos de conocernos nos lo dijimos en el tema. Las indirectas estaban en la canción y a la cara no nos decíamos nada", explicó la trapera en una entrevista en 'Filo News'.

Sobre aquella canción tan especial que les unió también se ha pronunciado Trueno, que comentó en una entrevista en 'Tú Música Hoy' por qué quiso conocer a Nicki y trabajar con ella: "La elegí porque cuando la escuché noté algo muy diferente en ella. Me parece una representante femenina de la puta madre. Cuando la escuché dije: 'No puede ser tan rapera tan minita, no puede rapear tanto'. Yo pensé que quería hacer un tema con ella cuando fuera posible".

Fue por ello por lo que se animó a preguntarle a Bizarrap si Nicki Nicole querría unirse a ellos para hacer un tema, pues el famoso productor ya había trabajado con la argentina en una de sus famosas sesiones que arrasó, la número trece. Ella aceptó, se encerraron los tres en el estudio y, en cuatro horas, crearon 'Mamichula' y surgió el amor entre Nicki y Trueno, que se convirtieron en pareja en mayo de 2020.

Están comprometidos en matrimonio

Nicki Nicole y Trueno llevan juntos un año y medio, pero durante este tiempo apenas han compartido imágenes juntos en sus redes sociales e intentan llevar su relación con la máxima discreción posible. Aunque han roto varias veces esa regla y han dado algunos detalles de su noviazgo, como cuando cumplieron un año juntos, el pasado mes de mayo, que ambos le confesaron su amor públicamente al otro a través de Instagram.

"Hoy se cumple un año desde que la vida me presento una compañera de oro. Que me acompaña en mis logros y mis penas. La gente que no te conoce no sabe ni el 1% de la mujer que sos, y de lo que te amo, siempre voy a estar ahí cuidándote como lo que más me importa. Agradezco tenerte a mi lado, te amo", le escribió el rapero a su novia, que le contestó: "!Gracias por elegirme y acompañarme! Te amo por siempre".

Un mes después, en junio de 2021, Nicki Nicole vino unos días a España e Ibai Llanos la invitó a su mansión en Barcelona para entrevistarla en su programa de Twitch, 'Charlando tranquilamente'. La cantante confesó en la entrevista que estaba comprometida en matrimonio con su pareja y es que, a los tres meses de iniciar la relación, Trueno se lanzó a hacerle esta petición a Nicki.

Él se lo pidió en su barrio de Buenos Aires, en una azotea desde la que se veían los dos puentes más famosos de esa zona de la capital de Argentina. "Fue súper lindo la verdad. Me emocioné y no lo podía creer porque literal fue a los tres meses que estábamos saliendo", explicó Nicki, que también confesó que no se había podido poner en pie para que él se arrodillase y le diera el anillo porque ella le tiene miedo a las alturas, por lo que al final la pedida de mano se produjo con los dos sentados en el suelo.