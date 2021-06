El novio de Nicki Nicole le pidió matrimonio a los tres meses de relación: "Es un paso muy grande"

Así fue la pedida

Esperando un no por respuesta, Ibai le preguntó a Nicki: "¿Crees que te puedes casar dentro de poco? No, ¿no?". Pero la contestación dejó atónito al streamer y a sus amigos, ya que la cantante confesó que ya estaba comprometida: "Ya me pidieron, tengo anillo" . "¡No jodas! ¿Cómo? ¡Pero si tiene 20 años!", exclamaba el creador de contenido con la boca abierta. "Fue muy inesperado", reconocía la artista, dejando claro que para ella también fue una gran sorpresa.

Ibai no podía creerse que fuera verdad que Trueno, siendo tan joven (tiene 19 años), le hubiera pedido matrimonio, pero rápidamente se ofreció a oficiar la celebración: "¡Yo soy el cura!". Nicki le respondía que entendía su sorpresa: "Es una locura"; y continuó explicando cómo fue la pedida: "Me daba un poco de miedo por la altura y él no se podía agachar para pedirme. Hasta que me lo pidió sentados porque no me podía parar. Es que no sabía que iba a hacer [...] Fue súper lindo la verdad. Me emocioné y no lo podía creer porque literal fue a los tres meses que estábamos saliendo".