No pasa una semana sin que C. Tangana corone las noticias con algún nuevo temazo o algún detalle que aún no conocíamos sobre su historial sentimental. Para los ratos de aburrimiento filosófico tenemos sus videoclips, un auténtico paraíso de imágenes icónicas que mezclan tropos y conceptos de la España más provinciana con las tendencias más actuales del trap. Es imposible no quedarse hipnotizado con esas imágenes mestizas, raras, de una factura impecable en lo visual.