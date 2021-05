Cuatro operaciones en total

Pero no todas han sido por motivos estéticos, como ella misma ha aclarado con su respuesta: "Tengo tres de salud y una estética (señalándose el pecho)". No ha aclarado cuándo pasó por quirófano para someterse a este retoque, pero parece que lo hizo muy joven, ya que en sus covers de YouTube subidas hace más de diez años ya se aprecia su aumento de senos. A Karol no le importa que se sepa esta información y de hecho ella ha subido fotos de su adolescencia a las redes, cuando todavía no se había operado.