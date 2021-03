La cantante acaba de sacar 'El barco', un tema que estará incluido en su nuevo disco, y en el que habla de un desamor que ya ha superado

Muchos fans han querido ver en la letra un mensaje muy claro y directo a Anuel, que ya sería su exnovio tras dos años de relación

Cada día parece más evidente para muchos que Karol G y Anuel AA ya no son pareja, según confirmaron hace un par de semanas varios medios estadounidenses. Aunque se han apuntado varias posibles causas de la ruptura, como una posible infidelidad por parte del puertorriqueño y "celos profesionales" por parte de la colombiana, todavía no se sabe por qué o quién de los dos habría puesto punto y final a la relación.

Lo que sí sabemos con certeza es que ya no se siguen en las redes sociales, no viven juntos, no están ni siquiera en el mismo país y ni mucho menos comparten palabras de amor como hacían antes a través de Instagram. Aunque hace unos días, los fans se sorprendieron mucho al ver que Anuel le dejaba un comentario a la cantante en una de sus publicaciones en las que se encontraba visitando su país por motivos laborales: "Donde nacen las leyendas".

Ese mensaje de tan buen rollo hizo que muchos pensaran que o bien habían cortado amistosamente o bien Anuel quería retomar la relación. Las especulaciones tomaron aún más fuerza cuando el artista eliminó y el mensaje y ahora muchos confirman ya la ruptura debido al tema que acaba de lanzar la colombiana. 'El barco', una de las canciones de su nuevo álbum 'KG0516', trata de un desamor y los fans tienen claro a quién va dirigida...

¿Indirecta a Anuel?

En 'El barco', la que para gran parte de los fans es la mejor canción del disco, Karol habla de un antiguo amor que decidió romper una relación y que la dejó muy triste. Pero también explica que ya se ha repuesto rápidamente y que hasta ha tirado las fotos: "Se te hizo tarde, hace rato se fue el barco. Y tus fotos las boté con todo y el marco [...] Ya no te quiero ver ni en pintura".

Los fans piensan que es una indirecta a Anuel, dejándole claro que lo suyo se ha terminado y que no piensa volver con él. De hecho, Karol fue a promocionar su nuevo disco en el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' y explicó que trataba sobre un momento concreto de su vida. "Anuel ahí te hablan", comenzaron a comentar los fans, convencidos de que la colombiana le estaba lanzando un mensaje muy claro a su pareja.

Claramente El barco de karol g es una indirecta muy directa para Anuel. — DanielaGomez. (@Danielafg03) March 25, 2021

Se acuerdan que todos decíamos que cuando Karol G y Anuel terminaran se iban a venir unos temas sad de amor? Bueno... llegó EL BARCO — 𝖇𝖎𝖈𝖍𝖔𝖙𝖆 (@IsiGarcia16) March 26, 2021

La reacción de Anuel

Si ya con el lanzamiento de 'El barco' muchos se han quedado de piedra, han alucinado aún más con la contestación de Anuel y es que el puertorriqueño ha subido una historia a su cuenta de Instagram promocionando la nueva música de Karol. Menciona el nombre de la cantante junto a una fotografía de la portada del disco e informa a qué hora se podrán escuchar los temas en Miami, donde él reside.

Muchos piensan que es una estrategia para recuperar el amor de Karol, pero otros aseguran que se han dejado de seguir y que han creado estos rumores de ruptura únicamente como una estrategia de marketing, para que se hable de ellos en los medios y así darle más publicidad a sus temas. Sea como sea, lo único seguro es que han compartido dos años de amor y han estado a punto de pasar por el altar:

Letra de 'El barco'

Andaba en soledad como un perro realengo

Tratando llenar ese vacío desde que no te tengo

Un día me querías, al otro no; te juro que no entiendo (No-oh-oh; no-oh-oh)

Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo, oh-oh

Caminando en una cuerda y viendo el precipicio

Tú eres la causa de todos mis delirios

Y a esa que te toca dile que no la envidio

Porque ya no me duele, lo que quemaba ahora es tibio (Ey)

Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedía al sol

Que por favor me devolviera mi primer amor

Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol (Ey)

Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor (Ah, ah, ah)

Y viraste, pero se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Desde que lo hice lo que era negro y blanco

Fue cogiendo color y por eso te recalco

Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto

Y si fácil me caí, mas fácil me levanto

Y pajarito vuela (Ey, ey)

Vete y vuela muy alto

Porque ya no te quiero ver ni en pintura

Ya hasta borré tu contacto, wow (Eh)

Y no quiero que me llame', no

Por algo fue que cambié de teléfono (Ah)

No quiero escucharte llorando pidiendo perdón

Cuando fuiste tú quien tomó la decisión

Y viraste, pero se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Desde que lo hice lo que era negro y blanco

Fue cogiendo color y por eso te recalco

Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto

Y si fácil me caí, mas fácil me levanto (Me levanto)

Porque en mi mundo

No existe ni los finales tristes ni los finales felices

Pero sí creo en los nuevos comienzos

Y tú no estás ahí, bebé

Lo que se va, se fue, ah

Te lo perdiste, bebé