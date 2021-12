La tiktoker Lucía Bellido anuncia su ruptura con Aleix Ernesto: "No puedo más"

Sus palabras las ha recogido la cuenta de Instagram @tikt0kroom.spain en un post en el que la tiktoker ha comentado: "Por favor no quiero ver esto, no puedo más". Han sido también muchos seguidores de Lucía los que han comentado en el post que no les extraña que lo hayan dejado, porque no es la primera vez que su relación no sale bien.

Esta no era la primera vez que Lucía y Aleix salían juntos, ya lo habían intentado previamente en varias ocasiones, pero ninguna de estas había salido bien. Es más, en mayo de 2020 desveló el motivo por el que su relación con Aleix se había terminado y explicó que tras estar dos años con su ex, y a raíz del daño que esta persona le hizo, la tiktoker es "muy desconfiada, muy celosa, no me quería una mierda y Aleix al ver que no me valoraba, que era solo él, él, él, él, decidió alejarse".