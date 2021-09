Abril Cols se reencuentra con su exnovio Pau Puig tres años después de su ruptura: "Perdimos el contacto"

Abril tuvo la idea de reencontrarse con Pau después de grabar un vídeo junto a sus amigas en Menorca: charlando con ella se le ocurrió que podría hablar con él y proponerle un reencuentro: "Mis amigas me dijeron que sería buena idea porque así podríamos recuperar nuestra relación de amistad, porque perdimos totalmente el contacto . De hecho, nosotros íbamos a clase juntos y, cuando yo comencé a salir con Víctor, él no me miraba a la cara y yo lo entiendo, porque yo me había enamorado de otra persona y para él era bastante duro".

La joven lo ha preparado todo para darle una gran sorpresa a su hermano, al que está muy unida. Le ha sentado en una silla de la cocina con un gran antifaz y ha ido a abrirle la puerta a Pau. Al verse, la expareja se ha saludado con una gran sonrisa y dos besos en las mejillas . Rápidamente, la influencer le ha pedido a su ex que guardase silencio, para no chafarle la sorpresa a Martí, y le ha hecho pasar a la cocina, donde su hermano seguía esperando con los ojos vendados.

Pau también ha querido saludar a la madre de Abril y Martí, pero la influencer le ha dicho que no estaba en casa. "Mi suegri", ha dicho el joven con una sonrisa, a lo que ella le ha dejado claro, también entre risas, que ya no tenía esa etiqueta, sino otra: "Tu exsuegri" .

"El primer error que hicimos juntos", ha continuado Pau, que con mucho humor ha continuado el resto de "errores" en forma de tatuajes que comparten: una ola del mar en el codo y otro más en el tobillo. "No voy a cometer otro error así", ha sentenciado Abril. "¿Me has invitado para decirme que he sido un error?", le ha espetado su ex. La influencer no le ha contestado y ha anunciado a sus seguidores que, si quieren ver más acerca de este reencuentro, tendrán que esperar al lunes 20 de septiembre, cuando se publicará la segunda parte en su canal de mtmad.