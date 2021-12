Será por sus tórridas escenas de sexo sin protección que nunca nos sorprenden con un embarazo no deseado, por su trama rocambolesca llena de puñaladas traperas y pijos que levantan el meñique cuando beben Möet Chandon, o quizás por su sabiduría para mezclar intrigas palaciegas, drama adolescente y gente que nunca comprará una mesa en Ikea para decorar su loft.

Queda claro tras ver la fotografía que Ester Expósito que el tiempo la ha tratado excepcionalmente bien en lo profesional y en lo físico. Los rasgos se le han afilado y acaba de estrenar su último proyecto para televisión: ‘Alguien tiene que morir’. No hay duda de que sigue quedándole esa sonrisa adorable, la misma que tenía cuando era una niña y le encantaban los tiburones. 30 millones de seguidores en Instagram no son posibles si no cuentas con talento, belleza y profesionalidad.