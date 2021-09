El vello, con orgullo: Martina Cariddi y otras famosas que defienden la no depilación femenina

Los viejos debates sobre la depilación femenina vuelven, pero estas famosas no tienen miedo al qué dirán

Martina Cariddi normaliza no depilarse las axilas: "Me miro al espejo con todo vello al natural y me veo guapa"

Marina no es la única, otras famosas también han decidido mostrar orgullosas su cuerpo sin depilar

Que el cuerpo de las mujeres sigue siendo un campo de batalla estético y político no se le escapa a nadie a estas alturas del siglo XXI. Viejos debates como la obligatoriedad de la depilación femenina siguen volviendo con fuerza cada cierto tiempo para hacer resurgir los fantasmas, ese “la mujer, bien depilada siempre”, que tanto daño hace y tan atrasado se ha quedado.

Por extraño que pueda parecer, muchas personas defienden todavía ese cuerpo de la mujer estetizado, siempre listo para pasar revista, y se olvidan de que la depilación, como tantas otras esclavitudes del canon de belleza que rige nuestros destinos, entra dentro de la libertad individual de cada mujer.

Más allá del debate sobre la toxicidad de cierto tipo de belleza que ha tratado de normativizar el cuerpo de las mujeres, hay algunas personalidades que dan ejemplo y han decidido rebelarse contra el mandato estético de la depilación. Estas son algunas de las famosas que han decidido muestran orgullosas su cuerpo sin depilar.

Martina Cariddi

Las redes sociales son circos con la mecha muy corta. Muchos usuarios están deseando desenterrar cualquier detalle insignificante de la vida personal de los famosos para lanzarse a por ellos con toda la artillería. Por eso no es extraño que se viralizara una de las últimas apariciones de Martina Cariddi en redes. Fue durante la promoción de la última temporada de Élite.

La actriz aparecía un póster de la cuarta temporada luciendo vello en las axilas, y posteriormente, en diversas fotos que colgó en redes sociales durante sus vacaciones.

En una entrevista para Cosmopolitan, la nueva fichaje de Élite aprovechó para cargar contra la sociedad que rechaza a las mujeres con vello.

“Me depilaba por miedo a lo que fuesen a opinar sobre mi físico, como mujer, la sociedad patriarcal en la que vivimos opina mucho más sobre cómo tú te tienes que comportar o cómo tiene que ser tu cuerpo que hacia los hombres. […] Me empecé a depilar cuando tenía 12 años y no me gustaba nada. Me parecía un sufrimiento innecesario (…) Como con 14 años empecé a entrar a los temas feministas y de repente dije: ‘Me estoy depilando por el simple hecho de que soy una mujer'”.

Arvida Byström

En 2017, esta modelo y fotógrafa participó en una campaña de Adidas luciendo un corsé y las piernas sin depilar. A raíz de la polémica generada, Byström expresó su perplejidad por las toneladas de odio y desprecio que había recibido en las redes sociales por una decisión absolutamente legítima (su cuerpo, sus normas).

“Mi foto de la campaña Adidas Superstar recibió muchos comentarios desagradables la semana pasada. Soy blanca, sin discapacidades, con un cuerpo cisgénero (no transexual); mi único rasgo inconformista es que tengo unos cuantos pelos en las piernas. Me han llegado amenazas de violación, literalmente, a la bandeja de entrada. No me puedo imaginar cómo sería si no tuviera todos esos privilegios e intentara existir en este mundo”.

Amaia

Las famosas suelen aprovechar las plataformas y altavoces públicos a su alcance para realizar este tipo de reivindicaciones y animar a las mujeres a seguir su (buen) ejemplo, y eso fue lo que hizo una de nuestras ex OT favoritas en un especial de la revista Vogue.

No era su primera vez. Ya en 2018 se plantó en los Cosmo Awards con las piernas al natural, con vello, y como dice el dicho, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. En este caso, a los haters de las mujeres al natural, todos esos a los que se les llena la boca hablando de la depilación obligatoria.

Gigi Hadid

Gracias a la revista LOVE y su catálogo, la modelo aparecía en un video boxeando y lucía con mucho orgullo dos axilas boscosas y bellísimas.

Ninguna preocupación por el qué dirán, pese a que, como tantas otras veces, las imágenes se viralizaron y se llenaron de usuarios de Twitter e Instagram gruñendo algo muy parecido a “unga, unga, las mujeres tienen que ir siempre depiladas”.

Madonna

En 2014, al grito de “pelos largos, me da igual”, la actriz zanjaba este absurdo debate en Instagram publicando una fotografía en la que lucía una hermosa mata de pelo en las axilas.

En 2017, sacaba otra fotografía junto a su hija en la que su vástaga había seguido su ejemplo y enseñaba las axilas pobladas de pelo con una sonrisa para los haters que decía claramente: “Ya sabéis dónde está la puerta”.